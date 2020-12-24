Şanlıurfa'da çocuğa şiddet uygulayan zanlının tahliyesine karar verildi

Şanlıurfa'da sokaktaki bir çocuğa şiddet uyguladığı için tutuklanan kişinin yargılanmasına başlandı.

Şanlıurfa'da sokaktaki bir çocuğa şiddet uyguladığı için tutuklanan kişinin yargılanmasına başlandı.

Şanlıurfa 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Duruşmada, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu avukatları ile sanık avukatı da hazır bulundu.

Çocuğun sürekli iş yerine gelerek kendisini rahatsız ettiğini, çocuğa ikaz amaçlı tokat attığını, onu havaya kaldırdığı esnada kolunun sakat olması nedeniyle yere düşürdüğünü iddia eden sanık, olaydan pişmanlık duyduğunu belirtti.

Baro avukatları ise sanığın soyut beyanlarda bulunduğunu, somut bir delil olmadığını bildirerek, çocuğa haksızlık yapılmaması gerektiğini beyan etti.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin delillerin toplandığına karar verip sanığın tutuksuz yargılanmasına hükmetti ve duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş