Şanlıurfa'da çobanlar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çobanlar arasında mera alanında koyun otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bardakçı Mahallesi'nde merada koyun otlatma nedeniyle çobanlar arasında tartışma çıktı.

Çobanların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen ve silahın da kullanıldığı kavgada, Bubo Arıkçı (51) ağır yaralandı.

Arıkçı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Jandarma ekipleri silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA