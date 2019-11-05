Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın

05.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:06

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 10'uncu kilometresinde bulunan çırçır fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, pamuk balyalarını da tutuşturunca yangın fabrikanın büyük bir kısmına yayıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle, TOMA ve merkez ilçe belediyelerine ait tanker ve iş makinelerince müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olay yerine gelerek, soğutma çalışmaları devam eden yangına ilişkin bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeninin bilinmediğini, yapılacak çalışmayla belirleneceğini aktaran Beyazgül, "İtfaiye ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar, tamamen kontrol altına alacaklar. Dumandan etkilenen olmadı, herhangi bir can kaybı yok." dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da tüm ekiplerin yangının söndürülmesi için yoğun bir çaba harcadığını belirterek, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA