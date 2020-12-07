Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Harran ilçesindeki çırçır fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş