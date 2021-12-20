Şanlıurfa'da çırakların bıçaklı kavgası: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da çırakların bıçaklı kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'da çırakların bıçaklı kavgası: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, fırında çalışan 2 çırak arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Öyürlü (17) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, fırında çalışan 2 çırak arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Öyürlü (17) hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezindeki fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırında çalışan M.B. (17) ile Mehmet Öyürlü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.B., yanındaki bıçakla Mehmet Öyürlü'yü ağır yaraladı. Öyürlü, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.B.'nin gözlem altına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title