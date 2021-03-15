Şanlıurfa'da takibe alınan cipte 6 tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da takibe alınan cipte 6 tabanca ele geçirildi

15.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:22
Şanlıurfa'da takibe alınan cipte 6 tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarmanın takibe aldığı bir cipin bagajına gizlenmiş 6 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da jandarmanın takibe aldığı bir cipin bagajına gizlenmiş 6 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında takibe aldıkları şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Karaköprü ilçe kırsalında bir cipi durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş 6 tabanca ve 6 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.C. ve V.Y. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, V.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da takibe alınan cipte 6 tabanca ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Donald Trump Pervin Buldan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Lady Gaga Deniz Çakır Acun Ilıcalı Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da takibe alınan cipte 6 tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:25:13. #1.14#
title