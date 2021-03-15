Şanlıurfa'da takibe alınan cipte 6 tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarmanın takibe aldığı bir cipin bagajına gizlenmiş 6 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında takibe aldıkları şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Karaköprü ilçe kırsalında bir cipi durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş 6 tabanca ve 6 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.C. ve V.Y. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, V.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı