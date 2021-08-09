Şanlıurfa'da cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'da cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kentteki bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, şikayetçi ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Paşabağı Mahallesi'ndeki bir adrese düzenledikleri operasyonla Y.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cinsel taciz suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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