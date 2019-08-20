20.08.2019 18:14

Şanlıurfa'da çinicilik sanatı yaşatılmaya çalışılıyor

Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan çinicilik ve duvar süsleme sanatı açılan atölyelerde yaşatılmaya çalışılıyor.

Şanlıurfa'daki sanat sokağında bulunan atölyelerde kurulan çini işleme ve duvar sanatı kurslarına gençler yoğun ilgi gösteriyor. Osmanlı mimari süsleme sanatları arasında yer alan çinicilik kurslarında bu yaz tatilinde 200 kursiyere bu mesleği öğretmenin çabası içersinde olduğunu belirten çinicilik kursu eğitmeni İrfan Hartavi, yok olmaya yüz tutmuş meslekle ilgili şunları söyledi

Osmanlı döneminden kalma çinicilik ve duvar süsleme sanatını günümüzde tekrar yaşatmak adına açtığımız atölyelere özellikle gençler yoğun ilgi gösteriyor. Buradaki kurslara katılan kursiyerlerimiz hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de Osmanlı mimarisi süsleme sanatlarının en gözdesi olan çinicilik ve duvar süsleme sanatının inceliklerini öğreniyor. Her dönemde ve her alanda kullanılabilen bu sanatın yaşaması için bizlerde elimizden geleni kursiyerlerimize öğretmenin mutluluğunu yaşatıyoruzö

Kurslar sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildiği sanat sokağında ayrıca Hüsn-i Hat, Ebru, Tezhip, Kaligrafi, Duvar Süslemeciliği ve Modern Ebru Dallarında ücretsiz kurslar ise devam ediyor.

Kaynak: DHA