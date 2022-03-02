Şanlıurfa'da cinayetten aranan zanlı tutuklandı - Haberler

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Şanlıurfa'da cinayetten aranan zanlı tutuklandı

AA, Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da cinayetten aranan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da cinayet zanlısı olarak aranan şüpheli, arazide kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da cinayet zanlısı olarak aranan şüpheli, arazide kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Isparta'da 3 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Ş.K'nin kentte saklandığını tespit etti.

Şüphelinin ikamet ettiği Haliliye ilçesindeki Karatepe Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.

Ekipleri görünce kaçmaya başlayan ve arazide yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa, Jandarma, Isparta, Cinayet, Güncel, Haberler

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