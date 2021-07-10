Şanlıurfa'da cinayet zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Haziran'da silahlı saldırıya uğrayan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nihat Civiş'in ölümüyle ilgili çalışma yapan ekipler, cinayet zanlısını tespit etti.

Zanlı N.B. Siverek'te saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü