Şanlıurfa'da cinayet zanlısı tutuklandı
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Şanlıurfa'da cinayet zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa'da cinayet zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Haziran'da silahlı saldırıya uğrayan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nihat Civiş'in ölümüyle ilgili çalışma yapan ekipler, cinayet zanlısını tespit etti.

Zanlı N.B. Siverek'te saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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