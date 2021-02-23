Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi 5 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi 5 kişi tutuklandı

23.02.2021 17:26 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:30
Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi 5 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA'da, Emre Demir'in (32) sokakta para meselesi yüzünden tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, Emre Demir'in (32) sokakta para meselesi yüzünden tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde pazar günü meydana gelen olayda, sokakta yürüyen Emre Demir tabancayla vuruldu. Yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetle ilgisi bulunduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyette sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen kimlikleri açıklanmayan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi 5 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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