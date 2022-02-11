Şanlıurfa'da çikolata kutusunda esrar yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da çikolata kutusunda esrar yakalandı

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da çikolata kutusunda esrar yakalandı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsündeki bir yolcuya ait çikolata kutusunda 700 gram esrar ele geçirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yolcu otobüsündeki bir yolcuya ait çikolata kutusunda 700 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde yaptığı kontrollerde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, otobüste ve bagaj kısmında yaptığı aramada M.K'nin çantasında çikolata kutusu içinde 700 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şanlıurfa'da çikolata kutusunda esrar yakalandı

AA / Yasin Dikme - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Narkotik, Esrar, Güncel, Haberler

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