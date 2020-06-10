Şanlıurfa'da çıkan yangında 400 dönümlük ekili alan zarar gördü
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Şanlıurfa'da çıkan yangında 400 dönümlük ekili alan zarar gördü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangında, 400 dönümlük arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Şanlıurfa'da çıkan yangında 400 dönümlük ekili alan zarar gördü
10.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:14

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangında, 400 dönümlük arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gerçek Mahallesi kırsalında arpa ve buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine tarlaya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Çevredeki tarlalarda çalışan mahalle sakinlerinin de traktörlerle destek verdiği söndürme çalışması yaklaşık 2 saat sürdü.

Alevleri kontrol altına alan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri, zarar gören yaklaşık 400 dönüm ekili arazinin yanı sıra olay yerine sınır 100 dönüm meralık alanda da yangın ihtimaline karşı soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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