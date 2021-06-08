Şanlıurfa'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Şanlıurfa'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Merkez Haliliye ilçesinin Direkli Mahallesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Örtü yangını yaklaşık 100 dönümlük alanda etkili olurken, bölgedeki ağaçlarda zarar gördü.

Alanda soğutma çalışması devam ediyor.

Şanlıurfa'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Şanlıurfa'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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