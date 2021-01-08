Şanlıurfa'da çifte cinayein şüphelisi kümeste yakalandı
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Şanlıurfa'da çifte cinayein şüphelisi kümeste yakalandı

08.01.2021 13:52 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:04
Şanlıurfa'da çifte cinayein şüphelisi kümeste yakalandı

ŞANLIURFA'da, borç aldığı Aziz Yıldız ile miras yüzünden ağabeyi Fethi Yaşar'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan İhsan Yaşar, jandarmanın düzenlediği operasyonla kuş kümesinde yakalandı.

 

ŞANLIURFA'da, borç aldığı Aziz Yıldız ile miras yüzünden ağabeyi Fethi Yaşar'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan İhsan Yaşar, jandarmanın düzenlediği operasyonla kuş kümesinde yakalandı. Şüphelinin başka bir kardeşini de öldürmeyi planladığı ortaya çıktı.

Kentte 25 Haziran 2018 yılında Atatürk Baraj gölünde sulara gömülen otomobilde, Aziz Yıldız (45) başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. 3 Mayıs 2020'de Bozova'ya bağlı Çatak Mahallesi'nde gölet kenarında tabancayla vurulmuş Fethi Yaşar'ın (60) cesedi bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, her iki cinayetin failinin Fethi Yaşar'ın kardeşi İhsan Yıldız olduğunu belirledi. 

Özel ekip, şüpheli İhsan Yaşar'ın gizlendiği evi belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, borç aldığı Aziz Yıldız ile miras yüzünden ağabeyi Fethi Yaşar'ı öldüren cinayet şüphelisi İhsan Yaşar'ı kuş kümesinde sahte kimlik ve tabancayla yakaladı. 

BAŞKA BİR KARDEŞİNİ DAHA ÖLDÜRMEYİ PLANLIYORMUŞ

Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen İhsan Yaşar'ın bir başka kardeşini de öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 ayrı cinayetle ilgili 'Tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme', 'Tehdit' ve 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da çifte cinayein şüphelisi kümeste yakalandı
Şanlıurfa'da çifte cinayein şüphelisi kümeste yakalandı
Şanlıurfa'da çifte cinayein şüphelisi kümeste yakalandı
Şanlıurfa'da çifte cinayein şüphelisi kümeste yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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