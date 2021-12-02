Şanlıurfa'da çiftçilere suluk desteği yapılacak - Haberler Ekonomi
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Şanlıurfa'da çiftçilere suluk desteği yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa'da çiftçilere suluk desteği yapılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarımsal Üretimin Desteklenmesi amacıyla çiftçilere Sıvat (Suluk) dağıtımı yapılacak.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarımsal Üretimin Desteklenmesi amacıyla çiftçilere Sıvat (Suluk) dağıtımı yapılacak.

Sıvat dağıtımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği ortaklığında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek. "Hayvancılıkta Su Tüketiminin Sıvatlarla Ad Libitum Olarak Meraların Cazibesini Artırmak Projesi" kapsamında 3 Aralık Cuma saat 14.00'da Şanlıurfa Eski Havaalanı yanında Hassas Tarım Merkezinde çiftçilere sıvat (suluk) dağıtılacak.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına alınan tarım aletlerinin teslim törenin de gerçekleştirileceği tam otomasyonlu serada buğday, lavanta ve domates ekimi de yapılacak. - ŞANLIURFA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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