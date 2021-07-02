Şanlıurfa'da çiftçilere örnek olması için üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler raflardaki yerini aldı

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, üreticilere örnek olması amacıyla ekimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünler satışa sunulmaya başlandı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, üreticilere örnek olması amacıyla ekimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünler satışa sunulmaya başlandı.

Tarım ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sunan kentte, GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından tarımsal araştırma projeleri yürütülüyor. Bu kapsamda sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, yüksek verimli çeşit ve üretim teknolojileri geliştirilerek çiftçilere ulaştırılıyor.

GAPTAEM mühendisleri, 2019 yılında katma değeri yüksek olan, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin bölgede alternatif ürün olarak üretilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklediği "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği ve İşlenip Pazara Sunulması Projesi"ni başlattı.

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonunun da incelemelerde bulunduğu enstitüye ait Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda, deneme ekimleri yapılan bitkilerin verimini, kalitesini ve yağ özelliklerini belirleyen mühendisler, bölgedeki çiftçilere de bu bitkilerin üretimi hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

Projenin son yılında çiftçilere örnek olması amacıyla hasadı yapılan ürünlerden elde edilen çay, yağ ve kolonya gibi ürünler, GAPTAEM tarafından müdürlük binasında oluşturulan satış ofisinde tüketicilere sunulmaya başlandı.

GAPTAEM Müdürü Zeyni Aktaş, AA muhabirine, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

"Projemizi 5 farklı tıbbi ve aromatik bitki üzerinde yürüttük"

Kurum olarak birçok üründe olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkilerde de üreticilere öncülük ettiklerini belirten Aktaş, "Projemizin son aşamasında, yetiştirdiğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerin uçucu ve sabit yağları ile çaylarını üreterek bir yandan bu alanda çiftçilerimize örnek olmaya bir yandan da vatandaşlarımızın hizmetine bu ürünleri sunmaya başladık. Bu projemizi 5 farklı tıbbi ve aromatik bitki üzerinde yürüttük. Bunun yanında benzer çok sayıda bitki çeşidi üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Yürüttükleri proje sayesinde kentin bazı bölgelerinde çiftçiler tarafından tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin yapılmaya başlandığını kaydeden Aktaş, gelecekte söz konusu bitkilerin bölgenin üretim deseninde daha fazla yer alacağını ve çiftçilere daha fazla gelir sağlayacağını ifade etti.

Proje Koordinatörü İslim Koşar da 10 dekar alanda lavanta, adaçayı, oğulotu, kekik ve nane üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Proje çerçevesinde araştırma istasyonunda işleme tesisi de kurduklarını aktaran Koşar, "Hem çiftçilerimizin hem de kendimizin ürettiği ürünleri burada işliyoruz. Elde ettiğimiz birbirinden değerli ürünleri satış ofisimizde halkımızın hizmetine sunuyoruz. Proje kapsamında aynı zamanda tıbbi aromatik bitkilerin fidelerinin de satışını gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan