ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, borçlarını ödemeyince elektrikleri kesilen ve arazilerini sulayamayan 200 çiftçi, Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü'ne geldi.

ŞANLIURFA'da, borçlarını ödemeyince elektrikleri kesilen ve arazilerini sulayamayan 200 çiftçi, Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü'ne geldi. Çiftçiler ile kurum personeli arasında kısa süreli arbede yaşanırken, polis de önlem aldı.

Şanlıurfa'da 200 çiftçinin, sulama enerjisi borçlarını ödemediği için elektrikleri kesildi. Bunun üzerine arazilerini sulayamayan çiftçiler, ekinlerinin kurumasına yol açan kesintinin giderilmesini isteyerek, yetkililerle görüşmek için DSİ binasına girdi. Çiftçiler ile kurum personeli arasında kısa süreli arbede yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Çiftçiler, polis ekiplerince DSİ dışına çıkarıldı.

DSİ 15'inci Bölge Müdürü Mahmut Berber de bölgedeki sulama birliklerinin başkanları ile toplantı düzenledi. Toplantıda, protesto eylemi yapan çiftçilerin, bağlı olduğu Günışık Pompa Sulama İstasyonu'na 5 milyon lira elektrik borcu olduğu için enerji kesintisi yapıldığı belirlendi.

ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Metin Oktay Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA'DA, ÇİFTÇİLER İLE DSİ PERSONELİ ARASINDA GERGİNLİK
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 18:17:06. #1.16#

title