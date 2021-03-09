Şanlıurfa'da çiftçiler DEDAŞ'ı protesto etti
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Şanlıurfa'da çiftçiler DEDAŞ'ı protesto etti

09.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:30
Şanlıurfa'da çiftçiler DEDAŞ'ı protesto etti

Şanlıurfa'da elektrik kesintileri ve sulama sorununu protesto eden onlarca çiftçi, lastik yakıp yolu trafiğe kapattı.

Şanlıurfa'da elektrik kesintileri ve sulama sorununu protesto eden onlarca çiftçi, lastik yakıp yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Sevimli Mahallesi yakınlarında yaşandı. Akçakale ilçesine bağlı kırsal Sevimli, Yeşerti, Polatlı mahallelerinde iddiaya göre sürekli yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sulama birliklerince mahallelerine sulama suyu verilemeyen ve ekinleri kuruma noktasına gelen çiftçiler protesto yaptı. Dicle Elektrik (DEDAŞ) ile sulama birliklerine tepki gösteren onlarca çiftçi, yolu çift yönlü trafiğe kapatarak lastik yaktı. Uzun süre trafiğe kapanan Şanlıurfa - Akçakale yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, çiftçilerle yaptığı görüşme sonrası yanan lastikleri yol kenarına çekerek, tekrar trafik akşını sağladı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da çiftçiler DEDAŞ'ı protesto etti
Şanlıurfa'da çiftçiler DEDAŞ'ı protesto etti
Şanlıurfa'da çiftçiler DEDAŞ'ı protesto etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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