Şanlıurfa'da "change" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da "change" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da düzenlenen "change" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen "change" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro ekipleri, yurt dışından getirilen araçların parçalanarak haksız gelir elde edildiği bilgisi üzerine Evren Sanayi Sitesi'nde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 8 araç iskeleti, yurt dışından getirilmiş 21 otomobil motoru, motor şasi numarası silinmiş 13 motor bloğu, sonradan motor numarası çakılı 7 motor bloğu, 1 hacizli yakalamalı motor bloğu, 1 gümrük kaçağı otomobil, 1 change araç iskeleti, 1 yurt dışı kayıtsız şanzıman, 3 hacizli yakalamalı araç ruhsatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'da change operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da change operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da change operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da change operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

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AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

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