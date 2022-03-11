Şanlıurfa'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı - Haberler

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Şanlıurfa'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da, hakkında 20 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, hakkında 20 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumundan yaklaşık 15 gün önce firar eden, hakkında 20 yıl 20 hapis cezası bulunan A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda hükümlünün kız kardeşinin evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.Ç'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

A.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Yasin Dikme - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, İnfaz, JASAT, Güncel, Haberler

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