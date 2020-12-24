Şanlıurfa'da cezaevindeki babanın çocuklarına tablet isteği yerine getirildi

Şanlıurfa'da cezaevinde kalan bir tutuklunun, çocuklarının uzaktan eğitimi için tablet isteği Haliliye Belediyesince yerine getirildi.

Şanlıurfa'da cezaevinde kalan bir tutuklunun, çocuklarının uzaktan eğitimi için tablet isteği Haliliye Belediyesince yerine getirildi.

Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde tutuklu bulunan bir kişi, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a mektup yazarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde okulların kapalı olması nedeniyle çocuklarının eğitimlerini uzaktan yapabilmesi için tablet isteğinde bulundu.

Mektubun kendisine iletilmesi üzerine harekete geçen Canpolat, ilgili yerlere talimat vererek babanın isteğini yerine getirdi.

Belediye ekibi, Suruç ilçesinde yaşayan ailenin evine giderek tableti çocuklara teslim etti, çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Canpolat, AA muhabirine, halkla iletişimlerinin sürekli açık olduğunu, vatandaşların sosyal medya, telefon, mektup gibi iletişim araçlarıyla kendilerine taleplerde bulunduğunu söyledi.

Bu anlamda zaman zaman ceza infaz kurumlarından da mektuplar aldıklarını belirten Canpolat, "Cezaevindeki vatandaşlarımızın aileleriyle ilgili yaşamış oldukları sıkıntılar, ister sağlık ister gıda ister eğitimle ilgili taleplerini yerine getirmek için arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu hususta tablet talebinde bulunan mektup da aldık. Gereğini yerine getirmek için çalışmalarımız tamamladık ve o ailemiz, çocuklarımız tabletlerine kavuştular. Bu ailemiz 4 çocuklu bir aile, çocuklarımız inşallah eğitimlerinden geri kalmayacaklar." diye konuştu.

Çocuklar ise Canpolat'a ve belediye ekiplerine teşekkür ederek, tablet sayesinde uzaktan da olsa eğitimlerine devam edeceklerini belirttiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan