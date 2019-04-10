Şanlıurfa'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Şanlıurfa'da 11 ayrı suçtan hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi Ahmet Duvar'ın, Devteşti Mahallesi'nde arkadaşına ait bir evde saklandığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı eve girmeye çalıştığı sırada yakaladı.

11 suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Duvar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA