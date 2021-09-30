Şanlıurfa'da cezaevi firarisi gizlendiği evde yakalandı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Erdal Çaynak, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'uyuşturucu madde ticareti' ve hırsızlık suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıl kaldığı cezaevinden bir süre önce firar eden Erdal Çaynak'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, cezaevi firarisini, Maşuk TOKİ bölgesinde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari Çakmak, Jandarmada işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

(Ahmet Kolsuz-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri