Şanlıurfa'da ceylan avlayan 4 kişiye 54 bin 900 lira ceza
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Şanlıurfa'da ceylan avlayan 4 kişiye 54 bin 900 lira ceza

31.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:41
Şanlıurfa'da ceylan avlayan 4 kişiye 54 bin 900 lira ceza

ŞANLIURFA'da yasa dışı avlanarak 3 ceylan vuran 4 kişiye 54 bin 900 TL ceza kesildi.

ŞANLIURFA'da yasa dışı avlanarak 3 ceylan vuran 4 kişiye 54 bin 900 TL ceza kesildi.

Şanlıurfa'daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ceylan avlandığı ihbarı üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, sahada yaptığı kontrollerde kaçak avlanan 4 kişiyi, suçüstü yakaladı. 4 kişinin beraberindeki eşeğin heybesinde ise av tüfeğiyle vurulmuş 3 ceylan bulundu.Ceylanlar ile av tüfeğine el koyan ekipler, 4 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 13 bin 725 lira olmak üzere toplam 54 bin lira ceza kesti.  Ekiplerin bölgede denetimleri sürüyor.


Şanlıurfa'da ceylan avlayan 4 kişiye 54 bin 900 lira ceza
Şanlıurfa'da ceylan avlayan 4 kişiye 54 bin 900 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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