Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Kent genelinde 49 ekip ve 143 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 3-18 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 firari hükümlü gözaltına alındı.
Firari hükümlüler, cezaevine gönderildi.
AA / Müslüm Etgü - Güncel