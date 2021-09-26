Şanlıurfa'da çeşitli dönemlere ait 8 bin sikke ve dini kitap bulundu - Haberler
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Şanlıurfa'da çeşitli dönemlere ait 8 bin sikke ve dini kitap bulundu

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da çeşitli dönemlere ait 8 bin sikke ve dini kitap bulundu

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin sikke ve dini kitap ele geçirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin sikke ve dini kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında merkez Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin sikke ve Hazreti İsa'nın melekler tarafından göğe yükselişinin anlatıldığı dini kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y, İ.Y. ve D.B, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da çeşitli dönemlere ait 8 bin sikke ve dini kitap bulundu - Haberler
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