ŞANLIURFA - Çeşitli dönemlere ait 528 parça tarihi eser ele geçirildi
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ŞANLIURFA - Çeşitli dönemlere ait 528 parça tarihi eser ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Tunç Çağı, Roma, Bizans ve Abbasi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 528 parça tarihi eser bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Tunç Çağı, Roma, Bizans ve Abbasi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 528 parça tarihi eser bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, ilçe merkezinde bir şüpheliye ait iş yerinde tarihi eserler bulunduğu belirlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 351 sikke, 50 yüzük, 88 obje, 7 halka, 2 mühür, 2 kılıç, 2 mızrak, 3 kama, 1 hançer, 3 testi, 2 tas, 1 kolye, 2 bilezik ve 14 ok ucu olmak üzere toplam 528 tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA - Çeşitli dönemlere ait 528 parça tarihi eser ele geçirildi
ŞANLIURFA - Çeşitli dönemlere ait 528 parça tarihi eser ele geçirildi
ŞANLIURFA - Çeşitli dönemlere ait 528 parça tarihi eser ele geçirildi
ŞANLIURFA - Çeşitli dönemlere ait 528 parça tarihi eser ele geçirildi
ŞANLIURFA - Çeşitli dönemlere ait 528 parça tarihi eser ele geçirildi
ŞANLIURFA - Çeşitli dönemlere ait 528 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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