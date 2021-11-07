Şanlıurfa'da çeşitli dönemlere ait 2 bin 460 sikke ele geçirildi - Haberler
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Şanlıurfa'da çeşitli dönemlere ait 2 bin 460 sikke ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da çeşitli dönemlere ait 2 bin 460 sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çeşitli dönemlere ait 2 bin 460 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çeşitli dönemlere ait 2 bin 460 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa güvenlik güçleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Adrese düzenlenen operasyonda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 460 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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