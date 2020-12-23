ŞANLIURFA - Cep telefonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da cep telefonu içine gizlenmiş 50 gram eroin ile 3'ü kurusıkı olmak üzere 4 tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da cep telefonu içine gizlenmiş 50 gram eroin ile 3'ü kurusıkı olmak üzere 4 tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekiplerince, "uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine" yönelik yapılan çalışma kapsamında şüphelenilen bir kişi durduruldu.

Şahsın üzerinde yapılan aramada, cep telefonu içerisine gizlenmiş olarak 50 gram eroin bulundu.

Ayrıca şüpheliye ait adreste yapılan aramalarda, üçü kurusıkı olmak üzere 4 tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü