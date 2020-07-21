Şanlıurfa'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, cep telefonu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
21.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:42
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, cep telefonu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Ceylanpınar'da bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 102 cep telefonu, 65 cep telefonu şarjı ve 72 şarj kablosu ele geçirildi.
3 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA