Şanlıurfa'da Çekirge İstilası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin kırsal bölgeleri çekirge istilasına uğradı.



İlçeye bağlı Ortaköy, Büyüktepe ve Beşyamaç kırsal mahallesi sakinleri binlerce dönüm araziye yayılan çekirge sürüsünün ekili arazilere zarar vermemesi için nöbet tutuyor.



Ortaköy Mahallesi sakinlerinden Remzi Arpacık, "Milyonlarca çekirge var, böyle bir durumu ilk defa görüyoruz. Sabahtan akşama kadar o çekirgeleri ekili arazilere girmesin diye kovalıyoruz." dedi.

Abdullah Arpacık ise çekirgelerle baş edemediklerini belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini anlattı.

Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili Selim Koyunbakan da bölgede gerekli incelemelerin yapıldığını dile getirerek, "İncelemeler neticesinde gerekli ilaçlar temin edilerek mahalle sakinlerine teslim edildi. Çekirgelerle mücadele için ilaçlamanın sabah veya akşam saatlerinde yapılması gerekiyor. Mahalle sakinlerinin ilaçlama talepleri üzerine ilaç kullanımını anlattık ve gerekli uyarıları yaptık." diye konuştu.