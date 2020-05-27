Şanlıurfa'da camilerin dezenfekte işlemlerine başlandı Şanlıurfa'da 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışmasına başladı.

Şanlıurfa'da 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışmasına başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'ta Cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Siverek Belediyesi ekipleri, ilçedeki camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmasına başladı.

Caminin iç alanında yapılan çalışma kapsamında halıları temizleyen ekipler, ahşap aksamları ise dezenfekte etti.

Ekipler, Cuma namazının kılınacağı avlu ve çevresini de köpüklü suyla yıkayarak ibadete hazır hale getiriyor.

Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Kovid-19 tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Yetkililer tarafından açıklanan kurallara riayet edilmesinin önemine değinen Aydın, "Alınan tüm tedbir ve önlemlerin sağlığımıza yönelik olduğunu unutmamalı ve kurallara uymalıyız. Kısa sürede cemaatine kavuşması planlanan camilerimizde ekiplerimizce temizlik çalışmasına başladı. Cuma namazıyla birlikte camilerimizdeki dezenfekte çalışmaları tamamlanarak ibadete hazır hale getiriliyor." dedi.

Kaynak: AA