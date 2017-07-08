Şanlıurfa'da cam yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cam yüklü kamyonette yolculuk eden şahıs tehlikeye davetiye çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Suruç karayolunda yaşandı. Seyir halindeki cam yüklü bir kamyonetin kasasında yolculuk eden bir vatandaşı gören başka bir sürücü, cep telefonunu çıkararak yaşananları kayıt altına aldı. Kamyonetin kasasındaki cam blokların ortasında uzanan bir kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Cam blokların arasına uzanan şahıs, güneşten korunmak için ise kartonla kendisine gölgelik yapmaya çalıştı. Bu tehlikeli yolculuk, Suruç ilçesinden Şanlıurfa merkeze kadar devam etti.