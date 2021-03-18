Şanlıurfa'da çam ağaçları hastalığa karşı ilaçlandı
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Şanlıurfa'da çam ağaçları hastalığa karşı ilaçlandı

18.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:46
Şanlıurfa'da çam ağaçları hastalığa karşı ilaçlandı

Şanlıurfa'da çam ağaçları, kurumaya yol açan hastalığa karşı ilaçlandı.

Şanlıurfa'da çam ağaçları, kurumaya yol açan hastalığa karşı ilaçlandı.

GAP Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (GAPTAEM) yürütülen "Şanlıurfa İli Çam Ağaçlarında Kurumalara Neden Olan Etmenin Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması" projesi kapsamında, çam ağaçlarında görülen "Neoscytalidium Dimidiatum" isimli bir mantar (fungal) türüne karşı etkili olan ilaç tespit edildi.

Yürütülen çalışma sonucunda ağaçları dal uçlarından başlayarak yavaş yavaş kurutan hastalığa karşı ilk kez ilaçlama yapıldı.

Şanlıurfa Karayolları Bakım İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki çam ağaçları, Proje Sorumlusu Şahimerdan Türkölmüz, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü görevlileri Barış Acar, Eda Akan, Özkan Demirtaş ve özel sektör temsilcisi Hakan Ünal Ağaç'ın gözetiminde yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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