Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandıŞANLIURFA'da önce park halindeki minibüsü, ardından da bir iş yerinden bir ton 360 kilo fıstık çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA'da önce park halindeki minibüsü, ardından da bir iş yerinden bir ton 360 kilo fıstık çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Hayati Harrani Mahallesinde park halindeki bir minibüsün çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından minibüsün gittiği güzergahı belirledi. Polis bir süre sonra aynı şüphelilerin Şanlıurfa Ticaret Merkezi'ndeki bir depodan da 1 ton 360 kilo fıstık çaldığını belirledi. Buradaki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerinin Sedat Ç., Mehmet A. ve Aziz Ç. olduğu saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı