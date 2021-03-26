Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandıŞANLIURFA'da önce park halindeki minibüsü, ardından da bir iş yerinden bir ton 360 kilo fıstık çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Lobide tanıştığı 3 kadınla odasına çıkan Azeri iş insanı, tabanca ile başına ateş etti
Lobide tanıştığı 3 kadınla odasına çıkan Azeri iş insanı, tabanca ile başına ateş etti
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı

Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA'da önce park halindeki minibüsü, ardından da bir iş yerinden bir ton 360 kilo fıstık çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Hayati Harrani Mahallesinde park halindeki bir minibüsün çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından minibüsün gittiği güzergahı belirledi. Polis bir süre sonra aynı şüphelilerin Şanlıurfa Ticaret Merkezi'ndeki bir depodan da 1 ton 360 kilo fıstık çaldığını belirledi. Buradaki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerinin Sedat Ç., Mehmet A. ve Aziz Ç. olduğu saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle iş yerinden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:24:19. #1.15#
title