Şanlıurfa'da 35 çalıntı motosiklet ele geçirildi

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 35'i çalıntı olmak üzere toplam 45 motosiklet ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 35 tanesi çalıntı, 4 tanesi hurdaya ayrılmış, 4 tanesi trafikten men edilmiş ve 2 tanesi ise hacizli olmak üzere toplam 45 motosiklet ele geçirildi. Motosikletler çekicilere yüklenerek emniyet parkına götürülürken uygulama neticesinde 45 kişiye yasal işlem yapıldı. - ŞANLIURFA