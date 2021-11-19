Şanlıurfa'da 35 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Haberler
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Şanlıurfa'da 35 çalıntı motosiklet ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da 35 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 35'i çalıntı olmak üzere toplam 45 motosiklet ele geçirildiEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 35'i çalıntı olmak üzere toplam 45 motosiklet ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 35 tanesi çalıntı, 4 tanesi hurdaya ayrılmış, 4 tanesi trafikten men edilmiş ve 2 tanesi ise hacizli olmak üzere toplam 45 motosiklet ele geçirildi. Motosikletler çekicilere yüklenerek emniyet parkına götürülürken uygulama neticesinde 45 kişiye yasal işlem yapıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 35 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa'da 35 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa'da 35 çalıntı motosiklet ele geçirildi

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