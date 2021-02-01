Şanlıurfa'da çaldığı antika eşyaları mağaraya saklayan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da bir evden çaldığı antika eşyaları mağarada saklayan zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'da bir evden çaldığı antika eşyaları mağarada saklayan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Dedeosman Mahallesi'nde bir evden çok sayıda antika eşya çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda zanlının kimliğini belirledi.

Çalınan eşyaların Eyyübiye ilçesinde bulunan bir mağarada saklandığını tespit eden ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli, mağaradan çıkardığı çalıntı eşyaları bir ticari taksiye yüklemeye çalıştığı esnada yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.

Çalınan antika eşyalar ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan