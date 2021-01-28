Şanlıurfa'da caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi

28.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:28
Şanlıurfa'da caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin araçlarıyla caddelerde hız yapmaması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda araç trafiğinin yoğun yaşadığı 35 Metre Caddesi ile Mehmet Hafız Bulvarı'nda hız kesici bariyerler yerleştirdi.

Çalışmalarından dolayı esnaf ve vatandaşlar, trafik ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Arda Turan Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 16:30:26. #1.15#
title