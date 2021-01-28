Şanlıurfa'da caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin araçlarıyla caddelerde hız yapmaması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda araç trafiğinin yoğun yaşadığı 35 Metre Caddesi ile Mehmet Hafız Bulvarı'nda hız kesici bariyerler yerleştirdi.

Çalışmalarından dolayı esnaf ve vatandaşlar, trafik ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme