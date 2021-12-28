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Şanlıurfa'da cadde yenileme çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da cadde yenileme çalışmaları sürüyor
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Caddesi'ndeki çalışmalarını tamamladı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Caddesi'ndeki çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde başlatılan yol genişletme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Emniyet Caddesi'nin devamı olan Yunus Emre Caddesi'ndeki 24 metrelik yoldaki orta refüjde revizyona giderek yolu genişletti. Genişletilen yolda kaldırım düzenleme çalışması devam ediyor.

Bankalar Caddesi olarak da bilinen caddede, yapılan alt ve üst yapı ile asfalt çalışmasını bitiren ekipler, çalışmalarını tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de çalışmanın yürütüldüğü cadde de incelemelerde bulundu.

Bölgedeki esnafla bir araya gelen Başkan Beyazgül, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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