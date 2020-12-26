Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı
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Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı

26.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:58

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı Havadan görüntülenen Şanlıurfa sessizliğe büründü Şanlıurfa'da korona virüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından boş kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Havadan görüntülenen Şanlıurfa sessizliğe büründü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından boş kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

Türkiye genelinde dün 21.00'de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla Şanlıurfa'da cadde, sokak ve meydanlar drone ile havadan görüntülendi. Artan korona virüs vaka sayısını azaltmak amacıyla hafta sonu kesintisiz olarak başlatılan kısıtlama uygulamasında kentin en işlek noktaları olan Balıklıgöl Yerleşkesi, Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı gibi alanlarda vatandaşların tedbirlere uyulduğu görüldü. Hafta sonu kısıtlaması Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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