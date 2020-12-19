Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı

19.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:08

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı Şanlıurfa'da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından havadan görüntülenen kentte cadde ve sokaklarda boş kaldı.

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından havadan görüntülenen kentte cadde ve sokaklarda boş kaldı.

Türkiye genelinde dün 21.00'de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla Şanlıurfa'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Artan korona virüs vaka sayısını azaltmak amacıyla hafta sonu kesintisiz olarak başlatılan kısıtlama uygulamasında kentin en işlek noktaları olan Balıklıgöl Yerleşkesi, Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı gibi alanlarda vatandaşların tedbirlere uyulduğu görüldü. Hafta sonu kısıtlaması Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Gülben Ergen Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Karar Samsun Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:08:35. #1.15#
title