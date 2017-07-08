Şanlıurfa'da Bylock Operasyonu

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 35 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Bylock Operasyonu

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 35 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Dunya.com