Şanlıurfa'da Bylock kullanan 35 kişi gözaltına alındı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Bylock kullandıkları belirlenen 35 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Bylock kullandıkları belirlenen 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kamuda görev yapan öğretmen, mühendis, hemşire ve daha önceden görevden atılan şahıslar olduğu öğrenildi.

Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.