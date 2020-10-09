Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye
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Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye

09.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:05
Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 Salgını Etkilerinin Azaltılması ve Farkındalık Oluşturma Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 15 engelliye tekerlekli sandalye ile hijyen ve eğitim paketi dağıttı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 Salgını Etkilerinin Azaltılması ve Farkındalık Oluşturma Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 15 engelliye tekerlekli sandalye ile hijyen ve eğitim paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Göç İdaresi Şube Müdürlüğü, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından desteklenen proje kapsamında 15 tekerlekli sandalye ile eğitim ve hijyen paketleri temin etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Süleymaniye Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Göçmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Merkezinde düzenlenen törende tekerlekli sandalye ile hijyen ve eğitim paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Tekerlekli sandalyesi çalınan Merve, yeni akülü aracına kavuştu

Törende Viranşehir ilçesinde yaşayan ve tekerlekli sandalyesi çalınan 13 yaşındaki Merve Erdem'e de sandalye verildi.

Erdem, buradaki konuşmasında, sandalyesinin çalınmasına çok üzüldüğünü ifade etti.

Sandalyesi olmadığı için büyük zorluklar yaşadığını belirten Erdem, "Aracım bir ay önce ilçede evimizin önünden çalındıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ü aradım. Başkanımız ilk fırsatta bana yardımcı olacağını ifade etti. Bugün akülü arabama kavuştum. Başkanımız Beyazgül'den ve ekibinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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