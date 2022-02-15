Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan çalan kişi yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan çalan kişi yakalandı

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan çalan kişi yakalandı

Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan çalan kişi, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan çalan kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Eyyübiye Mahallesindeki hayvan pazarında T.D'nin büyükbaş hayvanı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmada hayvanı çalan kişinin İ.A. olduğunu belirledi. Ekipler, Şanlıurfa-Suruç karayolunda Organize Sanayi Kavşağında İ.A'yı çaldığı büyükbaş hayvanla birlikte yakaladı.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, hayvanı sahibini teslim etti.

AA / Yasin Dikme - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, JASAT, Güncel, Haberler

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