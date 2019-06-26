Şanlıurfa'da bulunan yavru ebabil kuşu korumaya alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde esnafın iş yerinin önünde bulduğu yavru ebabil kuşu, koruma altına alındı.

Gece saatlerinde iş yerini kapatmak üzereyken uçamayan bir kuş gören kuaför Metin Özkaracadağ, hayvanı içeri alarak su ve yem verdi.

Kuşun farklı bir tür olduğunu düşünen Özkaracadağ, internetten yaptığı araştırmada kuşun cinsinin ebabil olduğunu öğrendi.

Özkaracadağ, daha sonra kuşu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Yavru ebabil kuşunun gerekli kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği daha sonra ise doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA