Şanlıurfa'da bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu belirlendi Şanlıurfa'daki binanın bahçesinde bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa'daki binanın bahçesinde bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu tespit edildi. Alınan bilgiye göre, dün Veysel Karani Mahallesi 462. Sokak'taki binanın bahçesinde, ağaçların altında bulunan cesede ilişkin inceleme tamamlandı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede cesedin, 60 yaşındaki alzaymır hastası Hüsne Urmat'a ait olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından Urmat'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Kaynak: AA