Şanlıurfa'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı Şanlıurfa'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday yüklü TIR devrildi, meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday yüklü TIR devrildi, meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolu birinci kilometresinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Viranşehir istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru giden Fettullah T. yönetimindeki 01 Y 4331 plakalı buğday yüklü TIR, hızlı girdiği ışıklardaki virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine 112 Acil ekipleri ile polisi çağırdı. Sürücü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu Tır'ın korsesinde bulunan tonlarca buğday yola ve çevreye savruldu. Vatandaşlar çevreye savrulan buğdayı ellerine aldıkları fırçalarla toplamaya çalışırken, polis karayolunda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili incele başlatıldı.

Kaynak: İHA