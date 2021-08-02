Şanlıurfa'da boz fıstık hasadı başladı
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Şanlıurfa'da boz fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa'da boz fıstık hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da baklava ve çikolatada kullanılan boz fıstığın hasadı başladı.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da baklava ve çikolatada kullanılan boz fıstığın hasadı başladı.

Türkiye'de fıstık üretiminde önemli bir yere sahip olan ve yaklaşık 20 milyon ağacın bulunduğu Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı. Sabah erken saatte bahçeye giden işçiler, fıstık hasadı yapmaya başladı. Ağaçlara çıkan gençler, üst dallardaki fıstıkları serilen çadırların üzerine silkelerken, kadın ve çocuklar ise alt dallarda kalanları kopartıyor. Olgunlaşma durumuna göre ayıklanan fıstıklar traktörlere konularak depolara taşınıyor.

Kavurucu sıcaklara rağmen fıstık toplayan Halil Rasgeldi, "Şu anda yeni mahsulün tonu yaklaşık 70 bin lira civarında satılıyor. Daha sonra olgunlaşan kırmızı fıstığımızın tonu ise 45 bin civarında satılıyor. Bu yıl fıstık verimi çok düşük. Geçen yıl tam fıstık mevsimiydi. Bu yıl mevsimi değil, bu sebeple düşük. Burada hasadı yapılan fıstık fabrikaya gidiyor. Daha sonra orada kavlak hale getiriliyor. Bunlar baklavalık olarak kullanılıyor, çikolatalarda da kullanılıyor. Çerezlik olarak kullanılan Eylül ayındaki hasatta toplanıyor. Bunlar yeşil fıstık oluyor. Fıstık tabi ki her yıl ilaçlanması gereken mahsul. Her ağaçta olduğu gibi bura da haşereler oluyor. Kış ilacı dediğimiz daha sonra bahar ilacı dediğimiz ilaçlar atılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yeşil fıstık hasadı yapan diğer işçiler ise sıcakta çalışmanın zor olduğunu ve günlük 90 ile 100 lira arasında yevmiye aldıklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da boz fıstık hasadı başladı
Şanlıurfa'da boz fıstık hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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